Судебная перестройка: почему поляки протестуют против реформы суда

Ускорение судебной реформы вызвало митинги в Польше, приведшие к столкновению с полицией. Правозащитники и Евросоюз опасаются, что преобразования приведут к подрыву независимости судов

Фото: Agencja Gazeta / Jakub Wlodek via REUTERS

В центре Варшавы 26 июля прошли многотысячные демонстрации против судебных реформ. Причиной недовольства стала мера, упрощающая процедуру смены первого председателя Верховного суда (главы ВС) Польши. В настоящий момент этот пост занимает Малгожата Герсдорф, которая обвиняет правящую партию «Право и справедливость» (PiS) в узурпации власти. Правительство объяснило свои действия необходимостью повысить эффективность судебной системы, которая не реформировалась после 1980-х годов. Правозащитники обвиняют PiS в попытке усилить контроль над судами, ограничив их независимость.

Всего на улицы польской столицы вышли несколько тысяч человек. В руках у демонстрантов были зажженные свечи и транспаранты с надписями «Конституция», некоторые скандировали «Позор!». Хотя в целом митинги в Варшаве носили мирный характер, порой между активистами и полицией возникали конфликты. В четверг вечером неподалеку от президентского дворца полиции пришлось применить слезоточивый газ, — по словам правоохранителей, их действия стали ответом на агрессию митингующих, передает телеканал TVP-Info. Демонстрации прошли и в других городах страны, уточняет Би-би-си.

Особенности судебной реформы

Протесты вызвали несколько последних решений, принятые консервативной партией PiS и утвержденные президентом Анджеем Дудой. В начале июля этого года по инициативе правящей партии был утвержден закон, обязывающий членов ВС уходить в отставку по достижении 65 лет вместо прежних 70. Всего под действие реформы попало около 40% членов ВС (27 из 74 судей) . Единственный способ, доступный судьям, чтобы продлить срок полномочий, — попросить разрешения президента.

Однако подчиняться указу властей согласились не все. 66-летняя Герсдорф, чей срок полномочий по прежним правилам должен был истечь в 2020 году, сравнила реформу с зачисткой несогласных судей. Она заявила, что не будет ни уходить с поста, ни просить президента о возможности продолжать работу (цитата по The Guardian). В ответ власти призвали ее освободить должность, уступив ее судье Йозефу Ивульскому, который является ровесником Герсдорф. Предполагалось, что Ивульский станет временной заменой Герсдорф до момента проведения выборов председателя суда. 63 члена ВС встали на сторону Герсдорф, заявив, что продолжат признавать ее председателем до 2020 года.

В четверг, 26 июля, президент Дуда подписал поправку к законопроекту о судебной реформе, которая упрощает процедуру назначения главы ВС, пишет газета Gazeta Wyborcza. Если раньше для назначения требовалось наличие в этом органе минимум 110 судей (всего по новым правилам суд насчитывает 120 мест, сейчас заняты 74 места, остальные вакантны), теперь этот порог понижен до 80. В PiS меру объяснили защитой от попыток саботировать реформы властей. «Мы не позволим группе судей, непримиримо критикующих предложенные нами полезные изменения, заблокировать работу всей судейской системы», — заявил член правящей партии Рышард Терлецкий (цитата по The Financial Times).

Учитывая наличие в суде 74 членов из возможных 120, новые правила утверждения председателя не решают вопроса о преемнике Герсдорф. Процесс назначения новых членов на свободные вакансии в ВС завершится не раньше осени, сообщает портал rmf24.

Фото: Agencja Gazeta / Jakub Wlodek via REUTERS

Одобренные Дудой меры — очередной шаг PiS на пути к получению контроля над судебной властью, сказал РБК профессор европейского права, заведующий кафедрой политических наук и права в Мидлсекском университете Лоран Пеш. «PiS уже получила контроль над Конституционным трибуналом (может приостанавливать действие законов. — РБК) и Национальным судебным советом (назначает судей. — РБК) страны, назначив туда лояльных себе людей», — пояснил эксперт. Это, по его словам, открыло властям дорогу к усилению контроля над всеми ветвями власти. «Нынешняя чистка Верховного суда и действия по назначению нового председателя — заключительная стадия процесса расширения полномочий правящей партии», — уверен Пеш. По его мнению, на освободившиеся места в суде придут лояльные властям судьи.

Власти с критикой не согласны. «Без реформ мы не сможем отстроить польское государство, способное служить своим гражданам», — сказал лидер PiS Ярослав Качиньский (цитата по Reuters). «Наши суды неэффективны: они тратят много времени на вынесение решений, их деятельность непрозрачна», — говорил в интервью журналу Spiegel ​премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. «Польша тратит в три раза больше на судей, чем в среднем по ЕС», — уточнил он. Говоря о реакции со стороны общественности, Моравецкий заявил: преобразования поддерживают три четверти поляков, так что говорить об их нелегитимности было бы неверно.

Еврокомиссия на страже закона

Курс реформ привел Польшу к конфликту с Евросоюзом. В декабре Еврокомиссия задействовала против нее ст. 7 Лиссабонского договора, позволяющую лишить страну — члена Евросоюза права голоса в Совете ЕС. В качестве причины такого шага Брюссель указал угрозу верховенству закона в Польше, в том числе из-за реформы Конституционного трибунала. «Если вы пытаетесь нарушить принципы разделения властей, то вы нарушаете принципы правового государства, а следовательно, мешаете функционированию всего союза», — говорил тогда первый замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс, поясняя действия Брюсселя (цитата по The Financial Times). Для лишения Польши права голоса в ЕС необходимо согласие 27 из 28 членов союза, однако власти Венгрии заявили, что не пойдут на такой шаг, что делает принятие решения невозможным.​

Весной в Брюсселе начали изучать возможность привязки дотаций из бюджета ЕС к соблюдению правила верховенства закона. Определить точные критерии понятия «верховенство закона» было поручено еврокомиссару по вопросам юстиции Вере Журовой.

Еще одним последствием действий польских властей стал вердикт Европейского суда в Люксембурге по поводу экстрадиции польского гражданина из Ирландии в Польшу. 25 июля суд ЕС поддержал решение ирландского суда о блокировке экстрадиции поляка на родину, так как там он может не получить доступа к честному суду. Одним из факторов, которым руководствовался суд ЕС при вынесении вердикта, стал конфликт Еврокомиссии и Польши из-за судебных реформ, сообщили в Люксембурге.

Если Еврокомиссия всерьез рассчитывает остановить реформы Верховного суда, она должна в ближайшее время усилить давление на Варшаву, считает Пеш из Мидлсекского университета. В противном случае Брюссель может снова упустить возможность остановить узурпацию власти, «как это уже произошло в случае с Конституционным трибуналом».