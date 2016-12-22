Золотодобытчики Barrick и Rangold объявили о слиянии

Канадская золотодобывающая компания Barrick Gold объединится со своим британским конкурентом Rangold Resources, общая капитализация компаний после слияния составит $18 млрд. Об этом сообщается в совместном заявлении двух компаний.

Работа двух предприятий продолжится под брендом Barrick Gold. После завершения слияния акционеры Barrick будут владеть 66,6% акций компании, акционеры Rangold — 33,3%. Глава Barrick и бывший банкир Goldman Sachs Джон Тортон станет председателем совета директоров после объединения, глава Rangold Марк Бристоу будет назначен главным исполнительным директором.

Как отмечает газета The Financial Times, заявление об объединении двух компаний прозвучало на фоне кризиса золотодобытчиков: акции Barrick Gold упали в этом году на 25% на фоне критики стратегии фирмы, бумаги Rangold Resources — на 34% из-за ряда проблем на предприятиях.

После назначения Тортона исполнительным председателем Barrick в 2014 году компания продала большую часть активов и сосредоточилась на получении прибыли. При этом компания не расширила собственные золотые запасы, что привело к падению его выпуска. Рыночная стоимость акций Barrick составляет чуть более $12 млрд — в два раза больше, чем у Rangold. Как отмечает FT, в случае слияния Barrick сможет улучшить свои позиции в Африке и выйти на местный золотодобывающий рынок.