Китай и Индия инвестируют $485 млн в добычу золота в Забайкалье

Китайская компания China National Gold и индийская SUN Gold инвестируют $420 млн и $65 млн соответственно в разработку Ключевского золоторудного месторождения в Забайкальском крае. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли, передает «РИА Новости».



В ведомстве отметили, что объем производства на этом месторождении составит 6,5 т золота в год.

Контракты о начале разработки Ключевского золоторудного месторождения были подписаны между китайской компанией China National Gold и АО «Рудник «Западная-Ключи» в ходе заседания российско-китайской подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности. Министр промышленности и торговли России Денис Манутров назвал эту договоренность важным этапом для реализации совместного инвестиционного проекта. Он добавил, что усилия сторон договора будут направлены на геологическую разведку, развитие и формирование комплекса по добыче полезных ископаемых и их переработку. «Мы рассчитываем, что инвестор приступит к практической реализации проекта уже в самое ближайшее время», — сказал он.



Мантуров отметил, что разработка Ключевского золоторудного месторождения «придаст мощный импульс развитию экономики Забайкальского края». Он добавил, что совокупная добыча драгоценного металла в регионе к 2020 году может быть увеличена на 40% благодаря разработке этого месторождения. Глава Минпромторга отметил, что производство драгоценных металлов будет осуществляться в России. Для этого будут созданы более 2,5 тыс. рабочих мест, половину из которых займут российские граждане.