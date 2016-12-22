Экс-помощник Приходько вошел в правление НОВАТЭКа

Бывший помощник замруководителя аппарата правительства Сергея Приходько Эдуард Гудков вошел в состав правления НОВАТЭКа в качестве зампредседателя. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Решение об увеличении состава правления было принято 24 сентября на заседании совета директоров НОВАТЭКа. В состав правления также вошел Денис Соловьев, кроме того, его назначили директором департамента развития коммуникаций компании.

Ранее о том, что Гудков стал зампредседателя правления НОВАТЭКа сообщал источник РБК, близкий к компании, и знакомый экс-помощника. По словам одного из собеседников РБК, Гудков вышел на работу 10 сентября, в НОВАТЭКе экс-помощник будет курировать связи с госорганами.

В аппарате правительства Гудков курировал законопроектную деятельность и юридическую экспертизу.