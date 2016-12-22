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Экс-помощник Приходько вошел в правление НОВАТЭКа
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Экс-помощник Приходько вошел в правление НОВАТЭКа
Бизнес, 10:48
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Экс-помощник Приходько вошел в правление НОВАТЭКа

Бывший помощник замруководителя аппарата правительства Сергея Приходько Эдуард Гудков вошел в состав правления НОВАТЭКа в качестве зампредседателя. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Решение об увеличении состава правления было принято 24 сентября на заседании совета директоров НОВАТЭКа. В состав правления также вошел Денис Соловьев, кроме того, его назначили директором департамента развития коммуникаций компании.

Экс-помощник Сергея Приходько стал топ-менеджером НОВАТЭКа
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Ранее о том, что Гудков стал зампредседателя правления НОВАТЭКа сообщал источник РБК, близкий к компании, и знакомый экс-помощника. По словам одного из собеседников РБК, Гудков вышел на работу 10 сентября, в НОВАТЭКе экс-помощник будет курировать связи с госорганами.

В аппарате правительства Гудков курировал законопроектную деятельность и юридическую экспертизу.

Теги: НОВАТЭК , Сергей Приходько , помощник
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