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Китайского миллиардера заподозрили в финансовых махинациях
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Китайского миллиардера заподозрили в финансовых махинациях
Общество, 08:39
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Китайского миллиардера заподозрили в финансовых махинациях

Китайский миллиардер Сяо Цзяньхуа заподозрен в финансовых махинациях и даче взяток, в настоящий момент суд в Шанхае готовится к началу судебных разбирательств. Об этом сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на источники.

По их словам, предварительное судебное заседание прошло в начале сентября. По словам одного из источников, слушания начнутся уже через несколько дней. Однако собеседник, знакомый с делом миллиардера, заявил, что расследование может занять больше времени, а судебное разбирательство начнется значительно позже.

Источники газеты отмечают, что Сяо ​Цзяньхуа содержится в городе Сучжоу в провинции Цзянсу на востоке Китая. В январе 2017 года стало известно о пропаже миллиардера — тогда, по данным Reuters, неизвестные вывезли его из отеля Four Seasons в Гонконге.

Газета отмечает, что в последние месяцы он писал письма китайским чиновникам, включая председателя КНР Си Цзиньпина, в которых просил помилования. По информации Reuters, после пропажи Сяо Цзяньхуа его компания Tomorrow Holdings выставила на продажу свои доли в двух банка и инвесткомпании New China Trust.

Сяо Цзяньхуа в 2016 году занял 32-ю строчку в списке богатейших людей Китая Hurun Report (китайский аналог списка Forbes), его состояние оценивалось в $6 млрд.
Теги: Китай , миллиардер , финансовые махинации , судебная тяжба
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