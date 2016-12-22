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CEO Porsche заявил об отказе от дизельных двигателей
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CEO Porsche заявил об отказе от дизельных двигателей
Бизнес, 21:44
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CEO Porsche заявил об отказе от дизельных двигателей

Главный исполнительный директор Porsche Оливер Блюм заявил, что компания прекратит производить автомобили на дизельных двигателях. Об этом он рассказал в интервью газете ​Bild am Sonntag.

«В будущем у Porsche не будет дизельного топлива. Мы никогда не разрабатывали и не производили дизельные двигатели сами. Дизельный кризис вызвал у нас много проблем», — сказал он.

Блюм рассказал, что компания сконцентрируется на производстве бензиновых двигателей, гибридов и с 2019 года — на электромобилях.

С 2014 года власти США ведут расследование в отношении Volkswagen. В сентябре 2015 года американское Агентство по охране окружающей среды заявило, что программное обеспечение (ПО) автомобилей этой марки с дизельными двигателями позволяет обходить проверку уровня выброса вредных веществ. Власти США обязали компанию отозвать почти 500 тыс. машин Volkswagen и Audi. Скандал также затронул автомобили Porsche. В отношении Audi свое расследование ведет прокуратура Мюнхена. 

В конце июля 2017 года министр транспорта Германии Александр Добриндт заявил, что незаконное ПО, которое скрывает реальные показания вредных выбросов, обнаружили у автомобилей Porsche AG (входит в концерн Volkswagen). Министерство транспорта обязало компанию отозвать машины модели Сayenne, а также отозвало их сертификацию.

Теги: Porshe , дизельгейт
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