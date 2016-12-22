В Петербурге неизвестный открыл стрельбу и ранил мужчину

В Санкт-Петербурге 22 сентября произошла стрельба. В результате пострадал мужчина, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Мужчина был госпитализирован в Мариинскую больницу после стрельбы в субботу», — сказал собеседник агентства.

По данным «Фонтанки», неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину на выходе из ресторана «Юность» в Приморском районе города, после чего собрал гильзы от патронов. По данным издания, пострадавшим оказался Сергей Югай по прозвищу Кореец, который входил в тамбовскую организованную преступную группировку и вышел из тюрьмы около полугода назад, где отбывал наказание за вымогательство и налеты.

По данным «Фонтанки», стрелявший уехал на белом «Мерседесе», из которого, возможно, убили предпринимателя Бадри Шангелия.

Тело Шангелия нашли 17 сентября во Всеволожском районе Ленинградской области. Он был свидетелем по делу о коррупции в руководстве Следственного комитета России. Шангелия расстреляли из проезжавшего мимо его машины автомобиля. В феврале он дал показания на полковника СКР Михаила Максименко, обвиняемого в получении взяток.