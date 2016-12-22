ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,29 66,18 EUR Нал. 79,10 77,92 USD Бирж. 66,41 +0,15 EUR Бирж. 78,07 +0,02 USD ЦБ. 66,25 -0,22 EUR ЦБ. 78,08 +0,32 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 6694,40 +21,60 IMOEX 2426,80 +1,08% RTSI 1149,53 +0,78% Brent 78,49 -0,33% DJIA 26743,50 +0,32% Nasdaq 7986,96 -0,51%
ЛДПР подала более 50 жалоб на нарушения в ходе выборов в Хабаровском крае
Лента новостей
Порошенко поздравил экипажи прошедших под Крымским мостом кораблей 19:17, Политика Чемпионат России по футболу. ЦСКА — «Спартак». Онлайн 19:00, Спорт В Сети появилось видео прохода кораблей ВМС Украины под Крымским мостом 18:59, Политика «Maserati — это как балет»: секреты и философия кроссовера Levante 18:54, РБК и Maserati Посольство России в Норвегии назвало арест россиянина в Осло «надуманным» 18:45, Политика Действующий губернатор-единоросс проиграл выборы в Хабаровском крае 18:40, Политика «Зенит» и «Локомотив» забили восемь голов на двоих 18:32, Спорт Израиль ответил на обвинения во враждебных действиях при крушении Ил-20 18:30, Политика МЧС предупредило об ухудшении с понедельника погоды в Подмосковье 18:26, Общество ЛДПР подала более 50 жалоб на нарушения в ходе выборов в Хабаровском крае 18:08, Политика В Норвегии арестовали россиянина по подозрению в разведдеятельности 17:56, Политика Умер лауреат Нобелевской премии по физике Чарльз Као 17:42, Общество Как в России выращивают быков элитной породы блэк ангус 17:34, РБК и Мираторг Число погибших при крушении парома в Танзании возросло до 225 17:15, Общество Памфилова ответила на сообщения о возможной отмене выборов 17:14, Общество Кандидат от ЛДПР вырвался вперед на выборах в Хабаровском крае 16:57, Политика Глава МИД ФРГ выразил недовольство опубликованием решений США в Twitter 16:49, Политика Эрдоган рассказал о самой большой угрозе для будущего Сирии 16:44, Политика ОПЕК и Россия отвергли призыв Трампа немедленно увеличить добычу нефти 16:41, Экономика Чемпионат России по футболу. «Зенит» — «Локомотив». Онлайн 16:30, Спорт Корабли ВМС Украины впервые прошли под арками Крымского моста 16:13, Политика Насколько Россия готова к промышленным инновациям 16:00, РБК и Schneider Electric СМИ узнали о планах Siemens заключить с Ираком соглашение на €13 млрд 15:57, Экономика Боксер Тайсон Фьюри назвал Энтони Джошуа медленным и громоздким 15:41, Спорт Памфилова призвала членов избиркомов не поддаваться давлению 15:23, Политика Синоптики предупредили жителей Москвы о первом снеге 15:19, Общество Минобороны опубликовало 3D-видео гибели Ил-20 15:06, Политика МИД Ирана вызвал поверенного в делах ОАЭ из-за высказываний о теракте 15:01, Политика
ЛДПР подала более 50 жалоб на нарушения в ходе выборов в Хабаровском крае
Вторые туры — 2018, 18:08
0
ЛДПР подала более 50 жалоб на нарушения в ходе выборов в Хабаровском крае

Представители ЛДПР подали в избирательную комиссию Хабаровского края более 50 жалоб на нарушения в ходе голосования во время второго тура выборов губернатора. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Надежду Томченко, пресс-секретаря кандидата от ЛДПР Сергея Фургала.

Он отметила, что многие жалобы партия дублирует в правоохранительные органы. По словам Томченко, чаще всего они касаются нарушения закона о тайне голосования.

В штабе действующего губернатора региона Вячеслава Шпорта рассказали, что направили в избирком 19 жалоб.

Вторые туры губернаторских выборов. Главное
Политика

Секретарь ЦИК Майя Гришина, которая находится в Хабаровском крае, заявила ТАСС, что не все жалобы кандидатов подтвердились. Она отметила, что штабы обоих кандидатов активно реагировали на малейшее нарушение. Как пояснила Гришина, зарегистрировано довольно много нарушений правил предвыборной агитации, однако по поводу организации голосования жалоб было «минимальное количество». По ее словам, был только один случай вброса 36 бюллетеней на участке 124 в Хабаровске. Региональное УМВД ранее сообщало о поступлении 17 жалоб на нарушения избирательного законодательства.

Голосование во втором туре выборов в Хабаровском крае, который прошел 23 сентября, завершилось. По данным ЦИК, после обработки 58,33% протоколов голосования Фургал получил 69,53% голосов избирателей, а Шпорт — 27,87% голосов. Председатель ЦИК Элла Памфилова отметила, что в настоящий момент оснований для отмены итогов выборов губернатора региона нет.
 

Теги: Выборы , ЛДПР , жалобы , Хабаровский край
Главное
Действующий губернатор-единоросс проиграл выборы в Хабаровском крае Политика
Материалы по теме
Кандидат от ЛДПР вырвался вперед на выборах в Хабаровском крае Политика
Памфилова призвала членов избиркомов не поддаваться давлению Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter