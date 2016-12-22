ЛДПР подала более 50 жалоб на нарушения в ходе выборов в Хабаровском крае

Представители ЛДПР подали в избирательную комиссию Хабаровского края более 50 жалоб на нарушения в ходе голосования во время второго тура выборов губернатора. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Надежду Томченко, пресс-секретаря кандидата от ЛДПР Сергея Фургала.
Он отметила, что многие жалобы партия дублирует в правоохранительные органы. По словам Томченко, чаще всего они касаются нарушения закона о тайне голосования.
В штабе действующего губернатора региона Вячеслава Шпорта рассказали, что направили в избирком 19 жалоб.
Секретарь ЦИК Майя Гришина, которая находится в Хабаровском крае, заявила ТАСС, что не все жалобы кандидатов подтвердились. Она отметила, что штабы обоих кандидатов активно реагировали на малейшее нарушение. Как пояснила Гришина, зарегистрировано довольно много нарушений правил предвыборной агитации, однако по поводу организации голосования жалоб было «минимальное количество». По ее словам, был только один случай вброса 36 бюллетеней на участке 124 в Хабаровске. Региональное УМВД ранее сообщало о поступлении 17 жалоб на нарушения избирательного законодательства.
Голосование во втором туре выборов в Хабаровском крае, который прошел 23 сентября, завершилось. По данным ЦИК, после обработки 58,33% протоколов голосования Фургал получил 69,53% голосов избирателей, а Шпорт — 27,87% голосов. Председатель ЦИК Элла Памфилова отметила, что в настоящий момент оснований для отмены итогов выборов губернатора региона нет.