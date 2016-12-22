ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,27 66,26 EUR Нал. 79,07 77,92 USD Бирж. 66,41 +0,15 EUR Бирж. 78,07 +0,02 USD ЦБ. 66,25 -0,22 EUR ЦБ. 78,08 +0,32 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 6733,20 +36,70 IMOEX 2426,80 +1,08% RTSI 1149,53 +0,78% Brent 78,49 -0,33% DJIA 26743,50 +0,32% Nasdaq 7986,96 -0,51%
Памфилова призвала членов избиркомов не поддаваться давлению
Лента новостей
Насколько Россия готова к промышленным инновациям 16:00, РБК и Schneider Electric СМИ узнали о планах Siemens заключить с Ираком соглашение на €13 млрд 15:57, Экономика Боксер Тайсон Фьюри назвал Энтони Джошуа медленным и громоздким 15:41, Спорт Памфилова призвала членов избиркомов не поддаваться давлению 15:23, Политика Синоптики предупредили жителей Москвы о первом снеге 15:19, Общество Минобороны опубликовало 3D-видео гибели Ил-20 15:06, Политика МИД Ирана вызвал поверенного в делах ОАЭ из-за высказываний о теракте 15:01, Политика «Maserati — это как балет»: секреты и философия кроссовера Levante 14:40, РБК и Maserati В Армянске сняли введенный из-за вредных выбросов режим ЧС 14:28, Общество УМВД получило 17 жалоб на нарушения в ходе выборов в Хабаровском крае 14:02, Политика Путин подписал указ об отставке члена Центризбиркома Лихачева 13:59, Политика Первое поражение нокаутом в карьере Александра Поветкина. Фоторепортаж 13:40, Спорт  В Узбекистане оценили исключение хлопка из черного списка товаров США 13:38, Экономика Появились первые данные об итогах второго тура выборов в Хабаровском крае 13:29, Политика Как в России выращивают быков элитной породы блэк ангус 13:24, РБК и Мираторг Новак заявил о способности ОПЕК+ достигнуть 100% выполнения сделки осенью 13:09, Экономика Роухани обвинил США в намерении создать небезопасную обстановку в Иране 12:43, Политика Японская фигуристка установила мировой рекорд на турнире в Словакии 12:21, Спорт Надежность или доходность: выбираем что-то одно или есть золотая середина 12:20, РБК и Сбербанк Израиль отказался менять тактику в Сирии после гибели Ил-20 12:09, Политика Суд постановил взыскать с осужденного расходы на его содержание в колонии 12:03, Общество Минобороны рассказало о действиях экипажа сбитого в Сирии Ил-20 11:34, Политика Минобороны посчитало враждебными действия Израиля при крушении Ил-20 11:19, Политика Алексей Кашаев — РБК: «Компании, не внедряющие инновации, уйдут с рынка» 11:09, РБК и Schneider Electric Тренер «Интера» Спаллетти объяснил удаление в матче чемпионата Италии 10:58, Спорт Израиль выразил опасение из-за ответных мер России после крушения Ил-20 10:55, Политика Bloomberg рассказал о возвращении бизнесменами активов в Россию 10:53, Бизнес СМИ узнали о планах Белого дома усложнить получение грин-карт 10:10, Экономика
Памфилова призвала членов избиркомов не поддаваться давлению
Вторые туры — 2018, 15:23
0
Памфилова призвала членов избиркомов не поддаваться давлению

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова призвала избиркомы не поддаваться давлению. Об этом говорится в ее заявлении, поступившем в РБК.

Памфилова призвала не допускать «ни малейшего» нарушения избирательного законодательства и не поддаваться никакому давлению. В случае оказания давления она рекомендовала обращаться на горячую линию ЦИК. Она также заявила, что всех, кто попытается принуждать членов избиркомов к противоправным действиям, ждут негативные последствия.

Вторые туры губернаторских выборов. Главное
Политика

23 сентября второй тур выборов проходит в Хабаровском крае и Владимирской области. В Хабаровском крае голосование завершилось в 20:00 (13:00 мск). По предварительным данным экзитполов, побеждает действующий глава региона Вячеслав Шпорт с 53% голосов. Однако, согласно закрытым данным экзитпола, проведенного для его штаба, лидирует кандидат от ЛДПР Сергей Фургал с 64,3% голосов. УМД Хабаровского края зарегистрировало 17 сообщений о нарушениях избирательного законодательства. Там также подтвердили информацию о вбросе на участке 124 в Хабаровске.

В первом туре, который прошел 9 сентября, Фургал набрал 35,81%, а Шпорт — 35,62%.
 

Теги: Хабаровский край , ЦИК , Выборы , Элла Памфилова
Главное
Появились первые данные об итогах второго тура выборов в Хабаровском крае Политика
Материалы по теме
УМВД получило 17 жалоб на нарушения в ходе выборов в Хабаровском крае Политика
Появились первые данные об итогах второго тура выборов в Хабаровском крае Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter