Памфилова призвала членов избиркомов не поддаваться давлению

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова призвала избиркомы не поддаваться давлению. Об этом говорится в ее заявлении, поступившем в РБК.

Памфилова призвала не допускать «ни малейшего» нарушения избирательного законодательства и не поддаваться никакому давлению. В случае оказания давления она рекомендовала обращаться на горячую линию ЦИК. Она также заявила, что всех, кто попытается принуждать членов избиркомов к противоправным действиям, ждут негативные последствия.

23 сентября второй тур выборов проходит в Хабаровском крае и Владимирской области. В Хабаровском крае голосование завершилось в 20:00 (13:00 мск). По предварительным данным экзитполов, побеждает действующий глава региона Вячеслав Шпорт с 53% голосов. Однако, согласно закрытым данным экзитпола, проведенного для его штаба, лидирует кандидат от ЛДПР Сергей Фургал с 64,3% голосов. УМД Хабаровского края зарегистрировало 17 сообщений о нарушениях избирательного законодательства. Там также подтвердили информацию о вбросе на участке 124 в Хабаровске.

В первом туре, который прошел 9 сентября, Фургал набрал 35,81%, а Шпорт — 35,62%.

