ПВО Саудовской Аравии перехватили ракету йеменских хуситов

ПВО саудовской аравии сбили запущенную йеменскими постанцами-хуситами баллистическую ракету. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на военный источник.

Ракета была запущена из северного Йемена в сторону саудовского города Джазан. Снаряд был сбит и не причинил никакого ущерба.

В последний раз саудовские военные перехватывали запущенные хуситами ракеты в августе. Тогда целью атаки стал город Наджран, однако благодаря действиям ПВО она не достигла цели.

Поддерживаемые Ираном йеменские повстанцы-хуситы регулярно совершают обстрелы территории Саудовской Аравии, которая возглавила интервенцию арабских и североафриканских стран против них на стороне международно признанного правительства. Целями хуситов становятся крупные города, военные объекты, аэропорты вплоть до столицы королевства Эр-Рияда. Саудиты неоднократно обвиняли Иран в поддержке хуситов, передаче им технологий, оружия и, в частности, баллистических ракет для атак саудовской территории.

Гражданская война в Йемене идет с 2011 года.