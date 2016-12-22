ПВО Саудовской Аравии перехватили выпущенную хуситами ракету
Политика, 05:23
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ПВО Саудовской Аравии перехватили выпущенную хуситами ракету
Силы противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии перехватили ракету повстанцев-хуситов из Йемена, направленную на город Наджран на юге страны. Об этом сообщил телеканал Al Ekhbariya в своем аккаунте в Twitter.
«Силы противовоздушной обороны перехватили ракету, выпущенную хуситами по городу Наджран», — говорится в сообщении.
Как сообщает подконтрольный хуситам телеканал Al Masirah, повстанцы выпустили ракету Badr 1 по лагерю саудовской армии.
В конце мая хуситы запустили ракету по силам арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией на западном побережье Таиз в Йемене. Ранее в этом же месяце ПВО королевства перехватила выпущенную хуситами баллистическую ракету, направленную на город Хамис-Мушайт.