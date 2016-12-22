ЦБ заявил о способности банков выполнять обязательства в любой валюте

Российские банки смогут выполнять обязательства перед российскими гражданами в любой валюте. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу «Россия 1».



«У нас и ресурсы, и достаточно инструментов, чтобы банки могли выполнять все взятые обязательства перед населением в любой валюте», — сказала она. Глава ЦБ отметила, что доля депозитов граждан в иностранной валюте два года назад была 30%. На данный момент этот показатель составляет около 20%, пояснила она.

Набиуллина отметила, что задача Центрального банка — оказать помощь тем, кто хочет торговать в национальной валюте. «Это когда у нас на бирже торгуются парой. Не только рубль — доллар, рубль — евро, но, например, мы уже давно торгуем рубль — юань, рубль — турецкая лира», — рассказала она. Набиуллина пояснила, что торговля идет без пересчета на​ доллар.

В сентябре глава ВТБ Андрей Костин заявил, что российские банки смогут справиться с последствиями введения США новых санкций. Он отметил, что есть меры, которые помогут вкладчикам вернуть свои деньги, но в какой валюте — «это уже другой вопрос». По словам Набиуллиной, принудительная конвертация валютных вкладов может подорвать доверие к банковской системе, а потому у ЦБ нет «даже мысли на эту тему».