Рогозин назвал дату посадки марсохода ЕКА с российским модулем на Марс

Российский десантный модуль посадит европейский марсоход на Марс в рамках проекта «ЭкзоМарс» 19 марта 2021 года. Об этом на своей странице в Twitter написал глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

По его словам, ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и десантным модулем, который доставит на Марс марсоход и автоматическую станцию, будет запущена 25 июля 2020 года. Эту дату еще в июле совместно выбрали российские и европейские специалисты. «Все участники научно-производственной кооперации по российско-европейскому проекту «ЭкзоМарс» подтвердили, что из графика работ не выбиваются», — отметил Рогозин.

Программа «ЭкзоМарс» реализуется «Роскосмосом» и Европейским космическим агентством (ЕКА). Она состоит из двух этапов. Первый из них прошел в 2016 году, когда с помощью «Протона-М» на орбиту Марса был запущен аппарат Trace Gas Orbiter (TGO) и десантный модуль «Скиапарелли», который должен был отработать вход в атмосферу Красной планеты и совершить посадку на планету. Завершить посадку ему так и не удалось. ЕКА сообщило о потере десантного модуля из-за сбоя в системе измерения высоты. Несмотря на это, в Европейском космическом агентстве заявили, что аппарат выполнил свою основную задачу, протестировав технологию посадки.