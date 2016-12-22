Подозреваемого в убийстве двух девушек в Петрозаводске арестовали

Подозреваемый в убийстве двух девушек в Петрозаводске арестован на два месяца по просьбе следователя. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на следственное управление по Карелии.
Отмечается, что мужчина арестован до 18 ноября включительно. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и ст. 105 УК (убийство).
Накануне глава Карелии Артур Парфенчиков на заседании правительства региона заявил, что подозреваемый дает признательные показания, изъято оружие преступления. Также отмечается, что в уголовном деле об убийстве двух девушек есть третий эпизод — причинение тяжкого ущерба здоровью женщины.
По версии следствия, мужчина совершил два нападения на девушек 20 и 27 лет. Обе скончались от полученных ножевых ранений. 20 сентября 28-летний подозреваемый был задержан.