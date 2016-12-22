В Петрозаводске задержали подозреваемого в убийстве двух девушек

Правоохранительные органы задержали подозреваемого в убийстве двух девушек в Петрозаводске. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по республике Карелия.

По версии следователей, нападения были совершены 19 и 20 сентября. Первой жертвой стала 20-летняя девушка, погибшая возле общежития. На следующий день в центре Петрозаводска был обнаружен труп 27-летней девушки. В СК отметили, что им были нанесены колото-резаные ранения ножом. «От полученных телесных повреждений потерпевшие скончались», — уточнили в ведомстве.

В рамках следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий правоохранителям удалось задержать подозреваемого. Им оказался 28-летний мужчина.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил два уголовных дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.​