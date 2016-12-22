На Украине запретили ввозить книгу Устиновой и энциклопедию для мальчиков

Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) запретил провозить на территорию страны пять книг из России, в том числе два детективных романа Татьяны Устиновой и Дарьи Дезомбре и энциклопедию для мальчиков. Об этом сообщается на сайте украинского ведомства.



Экспертный совет совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции постановил, что в произведениях Устиновой и Дезомбре «героизируются силовые структуры страны-агрессора». Обе книги были изданы московским издательством «Эксмо».

Также ввозить на Украину запретили книгу «Все, что должен знать каждый образованный мальчик» издательства АСТ. Совет украинского Госкомтелерадио постановил, что в этой книге «навязываются идеи «русского мира», пропагандируются имперские геополитические доктрины, предусматривающие объединение народов вокруг государства- агрессора».



Под запрет попали 10 тыс. экземпляров романа Андрея Филимонова «Головастик и святые». Украинский комитет отметил, что в этой книге присутствует ненормативная лексика и есть «оскорбительные высказывания» в отношении Украины. Кроме того, была запрещена книга Александра Александрова «Большая книга нумерологии» издательства «Рипол Классик». В украинском ведомстве отметили, что в ней фальсифицируется история Украины, а также в книге есть глава, которая посвящена президенту России Владимиру Путину.

С 2017 года на территории Украины действует закон, который ограничивает ввоз в страну книг с антиукраинским содержанием. В мае Госкомтелерадио предложило ввести санкции против российских издательств, которые, по мнению ведомства, печатают антиукраинские книги. В список вошли 35 российских издательства, в том числе «Алгоритм», «Книжный мир», «Центрполиграф», «Эксмо», АСТ, «Вече». По мнению украинского комитета, они издают книги, которые представляют угрозу национальным интересам и безопасности страны, ее суверенитету и территориальной целостности.