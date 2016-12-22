Захарова назвала белорусов «братьями»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что в отношении белорусских партнеров России уместнее употреблять слово «братья», а не «коллеги» или «друзья». Такое заявление она сделала в эфире телеканала «Беларусь 1».

«У нас очень тесный и плотный контакт с белорусскими, что уж там говорить, братьями. Давайте уже говорить по-настоящему, как оно есть. Слова «коллеги» или «друзья» не отражают сути вопроса», — сказала Захарова.

Она отметила, что взаимодействие Москвы и Минска заключается не только во «внешнеполитических установках», но и реализуется на практике.

Накануне, 21 сентября, в Сочи прошли переговоры президента Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. Стороны обсудили двусторонние отношения, возможность продвижения евразийской интеграции, а также международные проблемы.

В воскресенье Лукашенко заявил, что переговоры с Путиным были тяжелыми, но результативными. «Переговоры длились шесть часов, даже больше. И если откровенно, то это были даже не сложные, а тяжелые переговоры. Но результативные», — приводит его слова агентство БелТА. Он также не исключил, что Белоруссия сможет добиться от России рефинансирования долга в $1 млрд.