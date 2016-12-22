Президент Ирана пригрозил Трампу судьбой Саддама Хусейна

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что президента США Дональда Трампа ждет судьба иракского диктатора Саддама Хусейна, если он продолжит свою нынешнюю политику

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Выступая в эфире государственного телевидения Ирана, Рухани заявил, что Тегеран не откажется от своей ракетной программы даже под давлением США, сообщает агентство Reuters. «Иран не намерен отказываться от средств обороны, в том числе и от ракет, которые так злят американцев», — сказал он.

Также Рухани заявил, что если Трамп продолжит действовать в нынешней манере, то его ждет судьба Саддама Хусейна. Рухани напомнил о событиях ирано-иракской войны 1980–1988 годов, в результате которой иракская армия понесла большие потери, а национальная экономика стала испытывать серьезные проблемы, следствием чего стали попытка захватить соседний Кувейт и последующий разгром иракской армии.

Саддам Хусейн был свергнут после вторжения США в Ирак в начале 2000-х и казнен по приговору иракского суда.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что у вашингтонской администрации нет повода для ведения переговоров с Ираном. По его словам, для начала диалога необходимо, чтобы Тегеран прекратил спонсировать группировку «Хезболла» и перестал наносить ракетные удары по Саудовской Аравии руками йеменских хуситов. «Сейчас мы не видим признаков того, что Иран сдает назад», — подчеркнул Помпео.