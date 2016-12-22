Трамп назвал Коми и бывших руководителей ФБР «клоунами» и «лузерами»

Президент США Дональд Трамп назвал бывшего главу ФБР Джеймса Коми, его заместителя Эндрю Маккейба и других уволенных руководителей Федерального бюро расследований «лузерами» и «клоунами». Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.
Трамп задался вопросом, сможет ли ФБР «когда-нибудь вернуть себе звездную репутацию», которая была разрушена Коми и другими бывшими сотрудниками бюро. «Так много хороших мужчин и женщин в ФБР пострадали из-за этих клоунов и лузеров!» — заявил президент США.
В США ведется расследование возможного вмешательства России в президентские выборы. Американские власти полагают, что сотрудники предвыборного штаба Трампа имели связи в Москве. В России все обвинения отрицают.
В апреле американский лидер написал на своей странице в Twitter, что согласно опубликованным документам ФБР, которые утекли в СМИ, между его предвыборной командой и Москвой никаких связей не было. «Ух ты! Продолжится ли охота на ведьм?» — заметил американский лидер. Он также отметил, что именно Коми допустил утечку документов.
В июле газета The New York Times со ссылкой на свои источники сообщала, что специальный прокурор Роберт Мюллер, который расследует дело о вмешательстве России в выборы США, хочет исследовать твиты Трампа и его заявления на предмет попыток помешать ходу расследования. Речь идет в том числе о высказываниях американского лидера в отношении Коми и генерального прокурора Джеффа Сешенса. Собеседники издания отметили, что Трамп мог запугивать свидетелей по делу о вмешательстве России в выборы или даже вынудить руководителей правоохранительных органов замять это дело.
Адвокаты Дональда Трампа отметили, что большинство действий президента, которые вызывают подозрение, были совершены, потому что американский лидер имел на то полномочия. В пример они привели увольнение Коми с поста главы ФБР.