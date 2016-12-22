Трамп назвал Коми и бывших руководителей ФБР «клоунами» и «лузерами»

Президент США Дональд Трамп назвал бывшего главу ФБР Джеймса Коми, его заместителя Эндрю Маккейба и других уволенных руководителей Федерального бюро расследований «лузерами» и «клоунами». Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.



Трамп задался вопросом, сможет ли ФБР «когда-нибудь вернуть себе звездную репутацию», которая была разрушена Коми и другими бывшими сотрудниками бюро. «Так много хороших мужчин и женщин в ФБР пострадали из-за этих клоунов и лузеров!» — заявил президент США.

В США ведется расследование возможного вмешательства России в президентские выборы. Американские власти полагают, что сотрудники предвыборного штаба Трампа имели связи в Москве. В России все обвинения отрицают.



В апреле американский лидер написал на своей странице в Twitter, что согласно опубликованным документам ФБР, которые утекли в СМИ, между его предвыборной командой и Москвой никаких связей не было. «Ух ты! Продолжится ли охота на ведьм?» — заметил американский лидер. Он также отметил, что именно Коми допустил утечку документов.

В июле газета The New York Times со ссылкой на свои источники сообщала , что специальный прокурор Роберт Мюллер, который расследует дело о вмешательстве России в выборы США, хочет исследовать твиты Трампа и его заявления на предмет попыток помешать ходу расследования. Речь идет в том числе о высказываниях американского лидера в отношении Коми и генерального прокурора Джеффа Сешенса. Собеседники издания отметили, что Трамп мог запугивать свидетелей по делу о вмешательстве России в выборы или даже вынудить руководителей правоохранительных органов замять это дело.

Адвокаты Дональда Трампа отметили, что большинство действий президента, которые вызывают подозрение​, были совершены, потому что американский лидер имел на то полномочия. В пример они привели увольнение Коми с поста главы ФБР.