СМИ узнали о взятке в ₽20 млн при строительстве стадиона на Крестовском

Бывшего заместителя председателя комитета по строительству Санкт-Петербурга Александра Янчика подозревают в получении взятки в 20 млн руб. при строительстве стадиона «Санкт-Петербург», сообщает «Фонтанка», не указывая источник информации.

По данным издания, Янчик получил взятку от бывшего главы компании «Стройэлектромонтаж-5» Василия Сливкина. В обмен он должен был оказать помощь в получении государственного контракта на оформление подсветки стадиона «Санкт-Петербург», стоимость работ на котором оценивалась в 347 млн руб., а также контракта на строительство в Приморском районе школы стоимостью 1,4 млрд руб. Возбуждено уголовное дело о получении взятки, отмечает издание.

Информацию о взятке в 20 млн руб. подтвердил и источник ТАСС в правоохранительных органах. Он уточнил, что Янчику еще не предъявили обвинение.

В мае 2017-го в региональном управлении Следственного комитета рассказали, что подозревают бывшего вице-мэра Марата Оганесяна в получении взятки на сумму 20 млн руб. от Сливкина. Как подчеркивает «Фонтанка», тогда следствие считало, что Сливкин передал взятку только за контракт на подсветку, а Янчик был посредником, он стал свидетелем по делу после дачи показаний против экс-вице-губернатора и бизнесмена. 19 сентября издание сообщило, что Сливкин дал показания о непричастности Оганесяна к преступлению и заявил, что Янчик вымогал взятку для подкупа Федеральной антимонопольной службы.