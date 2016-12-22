Трамп потребовал рассекретить документы ФБР по «российскому делу»

Президент США Дональд Трамп распорядился предать гласности материалы ФБР, связанные с расследованием возможного вмешательства России в президентские выборы в 2016 году

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила о распоряжении Трампа рассекретить часть документов, которые относятся к расследованию ФБР по поводу возможного вмешательства России в американские выборы, сообщает агентство Reuters. Требование президента объясняется соответствующими запросами от нескольких комитетов Конгресса.

В частности, президент настаивает на раскрытии документов, где давалось обоснование следить за бывшим помощником Трампа в избирательном штабе Картером Пейджем. Помимо этого, глава Белого дома рассчитывает увидеть переписку бывших сотрудников ФБР Питера Стржока и Лизы Пейдж, экс-руководителей бюро Джеймса Коми и Эндрю Маккейба. При этом Трамп подчеркнул, что переписка должна быть опубликована без редактуры.

Источники Fox News в Конгрессе сообщили, что Трамп потребовал много документов, а потому сложно сказать, когда именно они будут опубликованы.

Ранее с предложением Трампу выпустить такое распоряжение выступила группа конгрессменов от Республиканской партии. По их мнению, документы должны быть преданы огласке до выборов в обе палаты Конгресса, которые пройдут в ноябре. Предполагается, что документы и переписка покажут избирателям несправедливость расследования в отношении американского президента.