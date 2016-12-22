В Германии осудят 94-летнего бывшего охранника концлагеря

В Германии за участие в массовых убийствах предстанет перед судом экс-охранник СС из концентрационного лагеря Штуттгоф на севере Польши. Об этом сообщает немецкое издание The Local со ссылкой на заявление суда города Мюнстер.

В частности, мужчину обвиняют в участии в убийствах нескольких тысяч заключенных лагеря в период с 1942 по 1945 год. Сторона обвинения считает, что он не мог не знать о «методах убийств» в лагере, поскольку охрана была ключевой частью системы Штуттгофа.

Поскольку бывшему охраннику СС было меньше 21 года во время совершения преступлений, 94-летний мужчина предстанет перед судом для несовершеннолетних.

Как отмечает издание, власти Германии изменили политику по уголовному преследованию бывших членов СС в 2011 году, после рассмотрения дела бывшего охранника Собибора украинца Ивана Демьянюка. Он был осужден не за конкретные преступления, а за работу в лагере, где они совершались. При этом в Германии нет срока давности по нацистским преступлениям.

Штуттгоф основали в 1939 году после нападения Германии на Польшу. Изначально он был тюрьмой для гражданского населения, но в 1941 году получил статус концентрационного лагеря.