Суд взыскал с «Когалымавиа» 30 млн руб. по делу о крушении А321 в Египте

Замоскворецкий суд Москвы взыскали более 30 млн руб. с авиакомпании «Когалымавиа» в пользу родственников погибших в авиакатастрофе Airbus А321 над Синайским полуостровом. Об этом сообщает «РИА Новости».

​Родственники погибших подавали иски к компаниям «Ингосстрах», Allianz Global Corporate and Specialty, «AerCap Holdings N.V.», ООО «Авиакомпания Когалымавиа» и ООО «Триомед» (BRISCO). Однако суд взыскал денежные средства только с авиакомпании.

Выплаты варьируются от 50 тыс. руб. до 1 млн руб., истцы получат их единовременно. При этом еще 20 человек, потерявших кормильца, будут получать от авиакомпании от 4 до 30 тыс. руб. ежемесячно и пожизненно. Однако более десяти пострадавшим суд отказал в получении компенсации.

31 октября 2015 года самолет Airbus А321 авиакомпании «Когалымавиа» взорвался в воздухе после вылета из Шарм-эль-Шейха в Египте. На борту находилось 217 пассажиров и семь членов экипажа, все погибли. Правоохранительные органы назвали произошедшее терактом. Ответственность за него взяла на себя группировка «Исламское государство» (запрещена в России). После этого инцидента Россия прекратила регулярное авиасообщение с Египтом. Президент Владимир Путин подписал указ о его возобновлении в январе 2018 года.

В октябре 2017 года родственники погибших подали коллективный иск на сумму 93 млрд 158 млн 880 тыс. руб. компенсации. Как отмечал один из защитников Анатолий Кучерена, по Монреальской конвенции от 2005 года минимальная сумма выплат должна составлять 9 млн руб.