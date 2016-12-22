ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,29 66,13 EUR Нал. 79,08 77,82 USD Бирж. 66,47 +0,21 EUR Бирж. 78,11 +0,07 USD ЦБ. 66,25 -0,22 EUR ЦБ. 78,08 +0,32 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 6727,60 +313,50 IMOEX 2420,83 +0,83% RTSI 1147,32 +0,58% Brent 79,96 +1,54% DJIA 26695,57 +0,14% Nasdaq 8016,44 -0,15%
Суд взыскал с «Когалымавиа» 30 млн руб. по делу о крушении А321 в Египте
Лента новостей
Как выглядят внутри квартиры, которые продаются за 1 млрд рублей 17:10, Недвижимость Орешкин поддержал идею главы ВТБ об отказе от доллара 17:07, Экономика Суд взыскал с «Когалымавиа» 30 млн руб. по делу о крушении А321 в Египте 17:06, Общество Мультифокусные линзы: какие очки помогут забыть о возрастных изменениях 17:03, Партнерский материал СМИ назвали новый клуб капитана «Спартака» Дениса Глушакова 17:01, Спорт «Плохой фильм – тоже достижение»: Билл Мюррей говорит о жизни и карьере 16:55, Стиль Число погибших при крушении парома в Танзании достигло 136 человек 16:54, Общество Власти Чечни решили создать в республике международный майнинговый пул 16:51, Технологии и медиа Time показал обложку с матрешками в виде Трампа, Путина и Дерипаски 16:34, Политика «Умные здания»: как будет выглядеть мегаполис через 30 лет 16:33, РБК и Schneider Electric Биткоин подорожал до $6,7 тыс.: что будет дальше 16:28, Крипто Рейтинг МКБ поместили под наблюдение из-за трех дней технических сбоев 16:17, Финансы Орешкин заявил о безуспешности консультаций с США по спору в ВТО 16:11, Экономика Лавров назвал новые санкции США проявлением нечистоплотной конкуренции 16:07, Политика Избирком назвал причины отмены итогов выборов главы Приморья 16:01, Политика Гибкие госуслуги: в чем плюсы законопроекта о социальном заказе 15:54, Мнение Украина направила России ноту о непродлении договора о дружбе 15:53, Политика Футболист «Краснодара» вошел в символическую сборную Лиги Европы 15:51, Спорт Суд в Петербурге оштрафовал члена группы поддержки ИГ в WhatsApp 15:48, Общество Сеть биткоина под угрозой: в клиенте Bitcoin Core нашли уязвимость 15:41, Крипто Избивший топ-менеджера «Газпрома» банкир Урин вышел из колонии 15:30, Общество Успеть до конца года: стоит ли торопиться с покупкой квартиры 15:23, Недвижимость Минтруд разрешит женщинам водить большегрузные автомобили и спецтехнику 15:22, Общество Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 15:14, РБК и Сбербанк Кремль опроверг отказ Путина разговаривать с Асадом 15:11, Политика Опасный прецедент: что означают новые санкционные меры США 15:09, Экономика Минюст заявил о планах обжаловать решение Гааги по «Нафтогазу» 15:08, Бизнес Московская биржа отложила торги иностранными акциями: к чему это приведет 15:05, Quote
Суд взыскал с «Когалымавиа» 30 млн руб. по делу о крушении А321 в Египте
Крушение А321 над Синаем признано терактом , 17:06
0
Суд взыскал с «Когалымавиа» 30 млн руб. по делу о крушении А321 в Египте

Замоскворецкий суд Москвы взыскали более 30 млн руб. с авиакомпании «Когалымавиа» в пользу родственников погибших в авиакатастрофе Airbus А321 над Синайским полуостровом. Об этом сообщает «РИА Новости».

​Родственники погибших подавали иски к компаниям «Ингосстрах», Allianz Global Corporate and Specialty, «AerCap Holdings N.V.», ООО «Авиакомпания Когалымавиа» и ООО «Триомед» (BRISCO). Однако суд взыскал денежные средства только с авиакомпании.

Выплаты варьируются от 50 тыс. руб. до 1 млн руб., истцы получат их единовременно. При этом еще 20 человек, потерявших кормильца, будут получать от авиакомпании от 4 до 30 тыс. руб. ежемесячно и пожизненно. Однако более десяти пострадавшим суд отказал в получении компенсации.

31 октября 2015 года самолет Airbus А321 авиакомпании «Когалымавиа» взорвался в воздухе после вылета из Шарм-эль-Шейха в Египте. На борту находилось 217 пассажиров и семь членов экипажа, все погибли. Правоохранительные органы назвали произошедшее терактом. Ответственность за него взяла на себя группировка «Исламское государство» (запрещена в России). После этого инцидента Россия прекратила регулярное авиасообщение с Египтом. Президент Владимир Путин подписал указ о его возобновлении в январе 2018 года.

В октябре 2017 года родственники погибших подали коллективный иск на сумму 93 млрд 158 млн 880 тыс. руб. компенсации. Как отмечал один из защитников Анатолий Кучерена, по Монреальской конвенции от 2005 года минимальная сумма выплат должна составлять 9 млн руб.

Теги: Синай , авиакатастрофа , выплаты
Главное
Кремль назвал действия США «санкционной истерикой» Политика
Материалы по теме
Семьи погибших в авиакатастрофе над Синаем подали иск на 93 млрд руб. Общество
Суд закрыл слушания по иску семей погибших в авиакатастрофе над Синаем Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter