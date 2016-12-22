Товарные знаки «Ёлки-палки» и «Маленькая Япония» продадут с торгов

Арбитражный суд Москвы по иску санируемого банка «ФК Открытие» обратил взыскание на принадлежащую холдингу «Г.М.Р. Планета гостеприимства» и находящуюся в залоге у банка серию товарных знаков «Ёлки-палки». Об этом сообщает «РИА Новости».

Взыскание обращено на товарные знаки, зарегистрированные на кипрскую компанию I.P. Creations Enterprises Limited, «Ёлки-палки», «Ёлки-палки экспресс», «Ёлки-палки трактир» и другие, а также на товарные знаки «Маленькая Япония».

По решению суда, серию товарных знаков «Ёлки-палки» продадут с публичных торгов с начальной стоимостью в 89 млн руб., а «Маленькую Японию» — с начальной стоимостью в 10 млн руб.

Представитель «ФК Открытие» пояснил, что бренды заложили в обеспечение обязательств основного заемщика — компании «Бразерс и компания», которая была оператором сети российских ресторанов итальянской кухни Sbarro. Сумма долга не уточнялась.

Иск от «ФК Открытие» поступил в суд в апреле.

22 июня суд взыскал по иску «ФК Открытие» около 453 млн руб. долга по двум договорам кредитной линии 2012 и 2013 годов с «Бразерс и компании», а также ее солидарных соответчиков: ООО «Бразерс и компания МСК», ООО «Бэстмил», ООО «Мега Фуд Восток» и кипрской Planet of Hospitality (Russia) Limited.

ООО «Бразерс и компания» входит в холдинг «Г.М.Р. Планета гостеприимства», развивавший в течение 19 лет в России сеть ресторанов Sbarro по мастер-франшизе. В июле 2016 года была начата процедура расторжения концессионного договора с американским партнером. Причиной разногласий стали меню и рецептура блюд после введения Россией эмбарго на импорт продовольствия из США и стран ЕС.

Кроме того, «Г.М.Р. Планета гостеприимства» владел ресторанами «Ёлки-палки», «Восточный базар», Yamkee, «Виаджио» и «Маленькая Япония».