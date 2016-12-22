Скворцова рассказала об отличиях женского мышления от мужского

Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что женщины более последовательны, в отличие от мужчин, благодаря параллельному мышлению. Об этом она заявила в кулуарах Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге, сообщает «РИА Новости».

Скворцова уточнила, что в своей жизни женщина выполняет множество ролей, в том числе роль профессионала, матери, жены, а также не забывает о собственных интересах. На вопрос, сложно ли женщине в политике, министр сказала, что ей «не с чем сравнивать», поскольку мужчиной она не была.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила на форуме с инициативой ускорить сокращение разрыва в занятости мужчин и женщин, отмечает «Интерфакс». По ее мнению, это позволит на 4% поднять уровень мировой экономики. Она также отметила разницу в оплате труда за одну и ту же работу для мужчин и женщин.

Выступая на форуме, президент Владимир Путин назвал отношение к женщинам в стране «трогательным, душевным и искренним». По его словам, государство уделяет особое внимание защите матерей и детей, а также поддержке женщин в России. Тем не менее он признал, что проблема гендерного неравенства в стране существует, и ее необходимо решить, убрав существующие карьерные ограничения.