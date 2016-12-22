В Иркутской области приостановили движение поездов из-за схода вагонов

В ​Слюдянском районе Иркутской области приостановлено движение поездов из-за схода вагонов с рельсов. Следователи организовали проверку, сообщается на сайте Восточно-Сибирского СУ на транспорте.

По данным следствия, на перегоне Слюдянка-2 — Ангасолка сошли с рельсов 12 грузовых вагонов. В результате инцидента пострадавших нет. Движение поездов приостановили в обоих направлениях, так как ведутся аварийно-восстановительные работы.

По данным ГУ МЧС по Иркутской области, с рельсов сошли 13 вагонов грузового поезда из 62-х, из-за чего повредились четыре опоры линии электропередачи и 40 метров железнодорожного полотна. Информация о происшествии поступила около 10:00 по местному времени (05:00 мск).

На месте происшествия работают 74 специалиста восстановительных бригад и 13 единиц техники.