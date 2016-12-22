​На железнодорожном перегоне Слюдянка-2 — Ангасолка в Иркутской области с рельсов сошли 10 вагонов грузового поезда, который направлялся в Иркутск. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информация о происшествии поступила в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС от дежурного Свердловской железной дороги (ВСЖД) в 10.00 по местному времени (05.00 мск).

«На место происшествия со станции Слюдянка-2 направлен восстановительный поезд с бригадой специалистов», — говорится в сообщении.

В результате инцидента пострадавших нет. О задержке поездов дальнего следования и электричек не сообщается.