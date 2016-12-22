ФАС выступила против предложения ограничить госзакупки иностранных вин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не поддержала предложение Министерства сельского хозяйства об ограничении госзакупок иностранных вин. Об этом сообщила заместитель начальника контрольно-финансового управления ФАС Наталия Исаева, передает «РИА Новости».

«Мы полагаем, что меры поддержки отечественных производителей не должны сводиться к запрету участия в конкурентных процедурах для иностранных производителей аналогичных товаров», — заявила Исаева. Она пояснила, что российские производители вин не смогут выиграть, если доля иностранных вин в государственных закупках будет ограничена.



Заместитель начальника управления ФАС пояснила, что запреты для одних участников рынка не смогут помочь развитию других. Она добавила, что проигравшим может оказаться потребитель, потому что у производителя не будет стимула совершенствовать свою продукцию из-за отсутствия конкурентов.

Ранее Минсельхоз предложил ограничить закупки иностранных вин для государственных нужд. По мнению ведомства, этот напиток «в достаточных объемах» производится на российском рынке и в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в которых входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Молдавия.



В 2016 году премьер-министр Дмитрий Медведев постановил закупать для государственных и муниципальных нужд отечественные и произведенные в странах ЕАЭС продукты. Так, он ограничил покупки для госнужд ряда иностранных продуктов, в том числе рыбу, морепродукты, говядину, свинину, сыр, рис и сахар. В качестве исключения приобретать их можно для работы дипмиссий, торговых представительств и других ведомств, которые работают за рубежом.