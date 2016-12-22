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ФАС выступила против предложения ограничить госзакупки иностранных вин
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ФАС выступила против предложения ограничить госзакупки иностранных вин
Экономика, 09:54
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ФАС выступила против предложения ограничить госзакупки иностранных вин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не поддержала предложение Министерства сельского хозяйства об ограничении госзакупок иностранных вин. Об этом сообщила заместитель начальника контрольно-финансового управления ФАС Наталия Исаева, передает «РИА Новости».

«Мы полагаем, что меры поддержки отечественных производителей не должны сводиться к запрету участия в конкурентных процедурах для иностранных производителей аналогичных товаров», — заявила Исаева. Она пояснила, что российские производители вин не смогут выиграть, если доля иностранных вин в государственных закупках будет ограничена.

Заместитель начальника управления ФАС пояснила, что запреты для одних участников рынка не смогут помочь развитию других. Она добавила, что проигравшим может оказаться потребитель, потому что у производителя не будет стимула совершенствовать свою продукцию из-за отсутствия конкурентов.

Минсельхоз предложил ограничить госзакупки иностранных вин
Бизнес

Ранее Минсельхоз предложил ограничить закупки иностранных вин для государственных нужд. По мнению ведомства, этот напиток «в достаточных объемах» производится на российском рынке и в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в которых входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Молдавия.

В 2016 году премьер-министр Дмитрий Медведев постановил закупать для государственных и муниципальных нужд отечественные и произведенные в странах ЕАЭС продукты. Так, он ограничил покупки для госнужд ряда иностранных продуктов, в том числе рыбу, морепродукты, говядину, свинину, сыр, рис и сахар. В качестве исключения приобретать их можно для работы дипмиссий, торговых представительств и других ведомств, которые работают за рубежом.

Теги: Антимонопольная служба , Госзакупки , вина
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