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Минсельхоз предложил ограничить госзакупки иностранных вин
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Минсельхоз предложил ограничить госзакупки иностранных вин
Бизнес, 17:33
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Минсельхоз предложил ограничить госзакупки иностранных вин
В ведомстве предложили дополнить перечень иностранных продуктов, закупки которых для государственных и муниципальных нужд ограничены, винами. Они «в достаточных объемах» производятся внутри России и ЕАЭС, считают в министерстве
Фото: Issei Kato / Reuters

Закупки для государственных и муниципальных нужд вина, произведенного в других странах, предлагается ограничить. Проект соответствующего постановления правительства разрабатывается Минсельхозом, о чем сообщается на портале проектов нормативных правовых актов.

​В уведомлении отмечается, что перечень продуктов иностранного происхождения, закупки которых для госнужд ограничены постановлением правительства 2016 года, предлагается дополнить «винами, винами игристыми, винами ликерными, винами фруктовыми (плодовыми)».

«Данные виды винодельческой продукции производятся на территории Российской Федерации, а также на территории Евразийского экономического союза в достаточных объемах», — говорится в обосновании министерства.

В августе 2016 года премьер-министр России Дмитрий Медведев своим постановлением обязал закупать для государственных и муниципальных нужд продукты, произведенные в России и странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который входят также Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения.

Тогда была ограничена возможность закупки произведенных за рубежом свежей и мороженой рыбы и рыбных консервов, морепродуктов, говядины, свинины, мяса птицы и мясных субпродуктов, сливочного масла, сыров, риса и сахара, а также поваренной соли и сухого и сгущенного молока.

Свободно приобретать эти продукты для госнужд разрешается только для обеспечения работы дипломатических миссий, торгпредств и других работающих за границей представительств государства. В остальных случаях заявки на поставку для госнужд таких продуктов предписывается отклонять, если на конкурс поданы хотя бы два предложения от поставщиков из России или стран ЕАЭС.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Минсельхоз , Вино
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