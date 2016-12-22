Пользователи столкнулись с глобальным сбоем в работе Facebook

Пользователи Facebook по всему миру сообщают о сбоях в работе социальной сети. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Жалобы на работу соцсети начали поступать около 02:00 мск. Большинство пользователей (51%) столкнулись с проблемой входа в свои аккаунты. Еще 31% юзеров сообщил о том, что Facebook полностью не работает, а 16% пользователей заявили о проблемах в работе мобильного приложения Facebook.

Жалобы на работу социальной сети поступают из США, Бразилии, Чили, Перу, Мексики, Канады, Великобритании, Нидерландов, Дании, Польши, Украины, Новой Зеландии и Австралии. Из России жалоб на неполадки в работе Facebook не поступало.