Кадыров обратится к Кудрину за помощью в ликвидации недостроев в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о намерениях обратиться к главе Счетной палаты Алексею Кудрину с просьбой помочь в решении проблемы с незавершенным строительством в регионе. Об этом чеченский лидер написал «ВКонтакте».

«Мы обратимся к председателю Счетной палаты России Алексею Кудрину с просьбой оказать содействие в ускорении процесса ликвидации незавершенки», — заявил он, отметив, что основной причиной сложившейся ситуации стало недостаточное финансирование строительно-монтажных работ или отсутствие средств для закупки оборудования.

По мнению Кадырова, совместными усилиями есть возможность выправить ситуацию и достроить объекты, имеющие важное социально-экономическое значение.

Глава Чечни отметил, что 13 крупных объектов почти готовы и могут быть введены в эксплуатацию с помощью совместных усилий. Также он добавил, что за последние пять лет был введен в эксплуатацию и передан на баланс 551 объект стоимостью 21,3 млрд руб. «По каждому из названных Счетной палатой строек у нас имеется объективный анализ, отображающий причины и механизм завершения стройки», — уточнил Кадыров.

В середине сентября Счетная палата нашла системные недоработки на стройках Северного Кавказа. По данным ведомства, в регионе насчитывается около 4 тыс. незавершенных строек, каждая четвертая из которых остановлена без консервации. На такие объекты было потрачено 160,7 млрд руб., уточнили в Счетной палате.