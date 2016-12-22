Счетная палата нашла системные недоработки на стройках Северного Кавказа

На Северном Кавказе насчитывается около 4 тыс. незавершенных строек, каждая четвертая из которых остановлена без консервации, констатировала Счетная палата. На такие объекты было потрачено 160,7 млрд руб.

Алексей Кудрин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Счетная палата провела проверку объектов незавершенного строительства на Северном Кавказе и пришла к выводу, «меры, принимаемые регионами Северо-Кавказского федерального округа по сокращению объемов незавершенного строительства, недостаточны». Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

Результаты проверок выявили не только отдельные проблемы, но и системные недоработки, приводятся в сообщении слова председателя Счетной палаты Алексея Кудрина. «Замораживание объекта — это чрезвычайный случай, у нас же это происходит из-за недостаточного планирования. Счетная палата не оставит эту тему без внимания в ближайшие годы», — обещает Кудрин.

По данным Счетной палаты, на 1 января 2018 года на Северном Кавказе было 4 тыс. незавершенных объектов, при этом почти 1,2 тыс. из них начато более восьми лет назад. Более тысячи строек остановлены и не законсервированы, подсчитали аудиторы. Лидируют по этому показателю Чечня (464 объекта) и Дагестан (387 объектов).

Общий объем вложений в недостроенные объекты на Северном Кавказе на 1 января 2018 года составлял 160,7 млрд руб., включая 88,3 млрд руб., выделенные из федерального бюджета на софинансирование строительства 1,5 тыс. объектов. Значительная часть незавершенного строительства — это объекты социального назначения, в том числе недостроенные школы, уточняет Счетная палата.

По результатам проверки Счетная палата направит, в частности, обращение в Генпрокуратуру и информационные письма в правительство, Минпромторг и Минстрой.