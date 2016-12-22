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Паром с 140 пассажирами затонул у берегов Индонезии
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Паром с 140 пассажирами затонул у берегов Индонезии
Общество, 12:21
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Паром с 140 пассажирами затонул у берегов Индонезии

Власти Индонезии пытаются спасти 140 пассажиров парома, который затонул у берегов острова Сулавеси. Четыре человека погибли, сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что во время инцидента судно находилось недалеко от берега. На пароме также были автомобили.

В то же время пока не известно, сколько человек было спасено. По данным Reuters, местное телевидение показывало десятки пассажиров, висящих на пароме или плавающих в спасательных жилетах.

Официальный представитель Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии сообщил, что инцидент произошел около 14.30 по местному времени (10.30 по мск). Он отметил, что, предположительно, вода просочилась в левый борт корабля. В данный момент проводится эвакуация.

В июне в Индонезии на озере Тоба затонул паром, на котором находилось до 130 пассажиров. По меньшей мере один человек погиб, а шестеро были спасены. представитель Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями сообщал, что 94 человека числятся пропавшими без вести. Он добавил, что паром мог перевозить людей без необходимой лицензии.

Теги: Индонезия , паром , Крушение
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