Глава Финляндии передал архиву подаренные Путиным документы о Маннергейме

Президент Финляндии Саули Ниинистё передал в Национальный архив страны документы и фотографии о финском маршале Карле Густаве Маннергейме. Об этом сообщается на сайте президента Финляндии.

Фото: tpk.fi

Коллекция содержит около 170 документов и фотографий, связанных с Маннергеймом и другими членами его семьи. Отмечается, что собрание подарил Ниинистё на день рождения президент России Владимир Путин. Подарок был вручен 22 августа в Сочи. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил ТАСС, что Путин на 70-летие финского президента подарил ему документы о Маннергейме.

Маннергейм в 1897–1903 годах состоял на службе при императорском дворе в Санкт-Петербурге, участвовал в Русско-японской и Первой мировой войнах. В декабре 1917 году покинул Россию, в следующем году стал главнокомандующим армией Финляндии, провозгласившей независимость от Российской империи. С 1939 по 1944 год участвовал в войнах против СССР, в августе 1944 года он стал президентом Финляндии и заключил перемирие с советскими властями.