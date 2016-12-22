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Aston Martin оценила капитализацию после IPO в $6,7 млрд
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Aston Martin оценила капитализацию после IPO в $6,7 млрд
Бизнес, 15:37
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Aston Martin оценила капитализацию после IPO в $6,7 млрд

Британский автопроизводитель Aston Martin планирует провести первичное размещение своих акций на бирже и получить от их продажи $6,7 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

На бирже Aston Martin хочет разместить 25% своих акций, их стоимость автопроизводитель оценил в £17,5–20,5 за штуку ($22,65–27,23). Таким образом, компания планирует получить $5,34–6,7 млрд.

Aston Martin определит окончательную цену своих ценных бумаг 3 октября и рассчитывает, что акции компании допустят на Лондонскую фондовую биржу уже 8 октября. Главный исполнительный директор Aston Martin Энди Палмер отметил, что в компании обеспокоены возможным выходом Великобритании из Евросоюза без заключения сделки. По его словам, в таком случае автопроизводитель будет терять 10% стоимости каждой проданной в Европе машины.

WSJ рассказала о планах Aston Martin выйти на IPO
Бизнес

О планах Aston Martin выйти на IPO в конце августа сообщила газета The Wall Street Journal. Источники, знакомые с планами компании, рассказали, что автопроизводитель собирается разместить акции на сумму £1 млрд ($1,29 млрд). Собеседники газеты рассказали, что акционеры компании, в числе которых в основном инвесторы из Италии и Кувейта, считают, что на IPO окажет положительное влияние популярность бренда благодаря фильмам о Джеймсе Бонде.

Теги: Aston Martin , IPO
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