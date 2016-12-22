WSJ рассказала о планах Aston Martin выйти на IPO

Производитель спортивных автомобилей, пользующихся особой популярностью у «агента 007», собирается разметить на бирже в Лондоне акции на £1 млрд

Фото: Vivek Prakash / Reuters

Британский производитель спортивных автомобилей Aston Martin планирует в конце этого года первичное публичное размещение акций (IPO) на Лондонской бирже, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с планами компании. Компания официально объявит об этом в среду, 29 августа.

По информации собеседников издания, производитель спорткаров собирается разместить акции на £1 млрд ($1,29 млрд).

Издание напоминает, что автомобили Aston Martin часто появлялись в фильмах о британском «суперагенте 007» Джеймсе Бонде. В частности, автомобили этой марки можно встретить, как в более ранних фильмах бондианы («Голдфингер», 1964 год), так и в последней части серии («007: Спектр», 2015 год).

Нынешние акционеры Aston Martin (в основном, итальянские и кувейтские инвесторы) рассчитывают, что популярность бренда, приобретенная благодаря «агенту 007», положительно отразится и на IPO, добавляют собеседники WSJ. Компания рассчитывает привлечь до £5 млрд, что соответствует верхнему пределу ожидаемого ценового диапазона в рамках предложения.

В мае компания отчиталась о 3-процентном росте прибыли за первый квартал 2018 года — до £43,7 млн. Весной этого года Aston Martin выпустила новый автомобиль Vantage, который в Великобритании продается по цене £160 тыс. Кроме того, Aston Martin разрабатывает спортивные электрокары.