Госдума отклонила законопроект о гендерном равенстве, впервые предложенный 15 лет назад, следует из информации, размещенной в системе обеспечения законодательной деятельности.

«Отклонить законопроект, принятый в первом чтении (4451-7 ГД)», — следует из информации.

Законопроект о гендерном равенстве в начале июля предложил отклонить думский комитет по вопросам семьи, женщин и детей. Основанием были названы произошедшие за 15 лет изменения в законодательстве. Зампред комитета Оксана Пушкина отметила, что он «был написан так давно, что, если его принимать, придется все перелопачивать».

Законопроект, подготовленный в 2003 году, касался предотвращения дискриминации женщин и гарантии им равных прав на госслужбе, в сфере избирательных прав, образования и науки, а также при приеме на работу. В том же 2003 году он был принят в первом чтении, однако затем его рассмотрение прекратилось до 2008 года. В 2011 году документ рекомендовали рассмотреть во втором чтении с учетом внесенных поправок, однако затем его рассмотрение было вновь отложено. В феврале 2018 года в Госдуме вновь решили реанимировать законопроект по инициативе зампредседателя думского комитета по делам семьи Оксаны Пушкиной после скандала с депутатом от ЛДПР Леонидом Слуцким, которого три журналистки обвинили в домогательствах. Он все обвинения отрицает. Комиссия Госдумы по этике не нашла «поведенческих нарушений» в действиях депутата.