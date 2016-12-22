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Режиссером нового фильма о Джеймсе Бонде стал Кэри Фукунага
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Режиссером нового фильма о Джеймсе Бонде стал Кэри Фукунага
Общество, 12:53
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Режиссером нового фильма о Джеймсе Бонде стал Кэри Фукунага

Американский режиссер и сценарист Кэри Фукунага снимет следующий фильм о британском спецагенте Джеймсе Бонде, сообщается на официальной странице франшизы в Twitter.

«Мы очень рады работать с Кэри. Его многосторонность и новаторство делают его отличным выбором для следующего приключения Джеймса Бонда», — говорится в заявлении продюсеров картины Барбары Брокколи и Майкла Уилсона. Съемки начнутся 4 марта 2019 года, а выход 25-го фильма о Джеймсе Бонде назначен на 14 февраля 2020 года.

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В конце августа стало известно, что британец Дэнни Бойл покинул кресло режиссера фильма. Как сообщалось в Twitter франшизы, такое решение было принято из-за творческих разногласий.

В 2017 году актер Дэниел Крэйг заявил, что 25-й фильм о Джеймсе Бонде станет для него последним. Крэйг исполнил роль агента MI6 в четырех картинах — «Казино Рояль» (2006), «Квант Милосердия» (2008), «Координаты Скайфолл» (2012) и «Спектр» (2015).

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Фукунага в 2014 году получил премию «Эмми» за лучшую режиссуру драматического сериала за первый сезон «Настоящего детектива» для HBO. В следующем году на Венецианском кинофестивале он был удостоен премии Марчелло Мастрояни и премии ЮНЕСКО и Международного совета по кино и телевидению за фильм «Безродные звери».

Теги: Джеймс Бонд , Фильм
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