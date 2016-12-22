Дэнни Бойл покинул режиссерское кресло нового фильма об агенте 007
Общество, 04:59
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Дэнни Бойл покинул режиссерское кресло нового фильма об агенте 007
Британский режиссер Дэнни Бойл не будет снимать новый фильм про агента 007 Джеймса Бонда. Об этом сообщается в официальном Twitter франшизы.
Как отмечается в сообщении, об этом решении объявили продюсеры картины Майкл Уилсон и Барбара Брокколи. Кроме того, эту информацию подтвердил исполнитель главной роли Дэниел Крэйг.
В публикации бондианы уточняется, что Бойл покидает съемочную группу из-за творческих разногласий.