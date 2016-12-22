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Дания возведет забор вдоль границы с Германией
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Дания возведет забор вдоль границы с Германией
Общество, 10:35
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Дания возведет забор вдоль границы с Германией

Дания намерена возвести забор вдоль немецкой границы, чтобы предотвратить распространение африканской чумы свиней. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Министерство охраны окружающей среды дало окончательное одобрение на строительство забора. По данным газеты, предложение о строительстве ограждения было одобрено парламентом Дании в июне.

Протяженность забора должна составить 68 км, а высота — 1,5 м. Строительство предполагается закончить к концу 2019 года. Всего правительство выделит €11 млн на реализацию проекта.

Основной причиной возведения стены является стремление датского правительства не допустить распространения африканской чумы свиней (АЧС), переносчиком которой являются дикие кабаны и свиньи.

Экологи обеспокоены строительством забора, так как он будет мешать естественной миграции других животных — оленей, волков, выдр, лис.

Теги: Дания , Германия , забор , граница
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