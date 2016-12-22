Вторая за день стрельба произошла в Пенсильвании

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину, подозреваемого в убийстве своих родителей, которые проживали в доме престарелых в Уэст-Честере, расположенном в штате Пенсильвания в 43 км от Филадельфии. Об этом сообщает телеканал ABC.

По его данным, полиция разыскивает 59-летнего Брюса Рогала. Телеканал отмечает, что днем до совершения преступления он получил уведомление о завершении процедуры развода с его женой. В документе также говорилось, что их совместный дом будет полностью принадлежать его теперь уже бывшей жене.

​Узнав о решении суда, Рогал отправился в дом к экс-супруге и шесть раз выстрелил в нее из огнестрельного оружия. Женщине удалось избежать ранений, однако, как сообщили в полиции, Рогал нанес повреждения нескольким домам, расположенным неподалеку.

Затем он отправился в дом престарелых, где проживали его родители. Рогал застрелил их, после чего скрылся с места преступления. По данным полиции, он уехал на серебристом минивэне Honda Odyssey. В настоящее время полиция ведет розыск злоумышленника.

Несколькими часами ранее мужчина ворвался в здание суда в Мэйсонтауне, штат Пенсильвания, и открыл огонь из пистолета, в результате чего ранения получили четыре человека. Среди пострадавших оказались двое мужчин и женщина, а также полицейский, который ответным огнем ликвидировал злоумышленника.​