В США зампрокурора застрелил подростка в зале суда

В американском штате Огайо во время судебного слушания об угрозах применения оружия произошла потасовка. Обвиняемый по этому делу 16-летний подросток был застрелен заместителем прокурора, сообщает WCPO.

Слушания проходили в суде округа Франклин. Во время заседания в зале суда возник конфликт, в котором приняли участие сам обвиняемый, члены его семьи и зампрокурора. Причины потасовки не сообщаются. Подросток напал на сотрудника правоохранительных органов и сбил его с ног. В ответ зампрокурора выстрелил в него.

Подросток был госпитализирован и скончался в больнице. Зампрокурора также попал в госпиталь, однако его травмы не представляют угрозы для жизни.

В июне в штате Теннесси в зале суда преступник выхватил пистолет у сопровождавшего его полицейского и открыл стрельбу. В результате пострадали двое помощников шерифа. Сам преступник позднее скончался от полученного им огнестрельного ранения.