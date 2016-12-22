Во Франции при наезде машины на толпу около клуба пострадали семь человек

На севере Франции, в городе Камбре, в результате наезда на толпу около ночного клуба пострадали семь человек. Об этом сообщили пожарные и полицейские, передает телеканал LCI.

Как отмечается в сообщении, водитель сначала сбил людей, в том числе охранника, а затем въехал в столб. Двое из семи пострадавших были эвакуированы вертолетом с места происшествия и госпитализированы. Издание La Voix du Nord сообщает, что были госпитализированы все семь раненых, двое из которых были в тяжелом состоянии.



Точные причины произошедшего неизвестны. По словам источника телеканала в полиции, это произошло после конфликта с одним из охранников клуба. Восемнадцатилетний водитель был задержан и взят под стражу. По данным, портала 20 minute, мужчина повздорил с охранником у входа в клуб, потом сел в машину и наехал на своего оппонента, сбив других посетителей.



По данным France3, подозреваемый управлял машиной Audi A3. По данным телеканала, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и ранее был уличен в правонарушениях.