Автомобиль въехал в толпу рядом с ватиканским собором Святого Петра

В Риме автомобиль влетел в группу пешеходов в нескольких десятках метров от въезда в Ватикан; в результате инцидента пострадали по меньшей мере четыре человека. Об этом сообщает RaiNews.

Авария произошла недалеко от крупнейшей исторической христианской церкви в мире — собора Святого Петра.

Позднее портал CheDonna сообщил, что, по предварительным данным, ДТП могло произойти вследствие того, что водитель не справился с управлением из-за скользкой после дождя дороги. За рулем автомобиля находился 35-летний итальянец. Он не пытался сбежать с места происшествия, уточняет портал.

CheDonna отмечает, что в аварии пострадала польская семья из пяти человек. Помимо матери и отца травмы получили дети в возрасте пяти, 10 и 13 лет. Все пострадавшие были госпитализированы. 37-летняя мать и самый младший ребенок отделались незначительными повреждениями. При этом 40-летний глава семейства получил несколько переломов.

По словам свидетелей, автомобиль не превышал скорость. В настоящее время полицейские допрашивают водителя и устанавливают полную картину происшествия.