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Отправление поездов из Финляндии в Россию задержали из-за сбоя
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Отправление поездов из Финляндии в Россию задержали из-за сбоя
Общество, 21:58
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Отправление поездов из Финляндии в Россию задержали из-за сбоя

Поезда, которые должны были отправиться из Хельсинки в Санкт-Петербург и Москву, задерживаются из-за технического сбоя. Об этом сообщается на сайте ​финского железнодорожного оператора (компании VR).

Движение поездов было прервано также на направлениях Хельсинки — Рийхимяки и Хельсинки — Турку. Компания отмечает, что движение поездов после сбоя восстановлено, однако пассажирам стоит подготовиться к задержкам. Поезд «Лев Толстой», который направляется из Хельсинки в Москву, задержали на 2 часа 15 минут. Как сообщает «Фонтанка», скоростной поезд «Аллегро», который следует в Санкт-Петербург, задержится минимум на пять часов.

Транспортное агентство Финляндии отмечает, что сбои начались в 19:05 по местному времени (совпадает с московским). Движение поездов было остановлено на полтора часа. Произошел сбой подачи электропитания во время работ по техническому обслуживанию.

Как сообщили РБК в пресс-службе РЖД, время задержки поездов «Аллегро» № 788 и «Лев Толстой» № 32 составит 2 и 2,5 часа соответственно.

Теги: Финляндия , задержка поезда
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