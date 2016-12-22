Суд арестовал имущество министра инфраструктуры Украины

Сомоменский районный суд Киева арестовал имущество министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна. Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на пресс-секретаря суда Яну Квитченко.
«Ходатайства поступили, рассмотрены, действительно наложен арест», — сказала она.
Пресс-секретарь отметила, что судья рассматривал два ходатайства в закрытом режиме, поэтому она не может рассказать, какое имущество арестовали.
Телеканал отмечает, что пресс-секретарь министерства инфраструктуры Украины Мария Томко раскрыла на своей странице в Facebook детали ареста: суд арестовал квартиру Омеляна площадью 60 кв. м и машину брата министра.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура заподозрили Омеляна в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. По данным следствия, министр получил 2,17 млн грн официального дохода с 1 января 2000 года по 26 апреля 2018 года. При этом с 2008 года по 26 апреля 2015 года он потратил по меньшей мере 3,45 млн грн.
Однако суд не стал арестовывать Омеляна, а отпустил его под поручительства министра молодежи и спорта Украины Игоря Жданова и депутата Федора Бендюженко.