Экс-кандидат в президенты Сурайкин стал зампредом ульяновского парламента

Бывший кандидат в президенты, лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин стал заместителем председателя заксобрания Ульяновской области. Об этом говорится на сайте областного заксобрания.

Его избрали на заседании 19 сентября. Сурайкин планирует привлечь в регион федеральные средства, которые будут направлены в первую очередь на строительство социальных объектов. «У нас есть необходимые рычаги для привлечения средств, наша партия широко представлена в регионах. И я как депутат буду добиваться этого для Ульяновской области», — приводятся в сообщении слова Сурайкина.

Председателем регионального заксобрания избрали Валерия Малышева — бывшего первого заместителя председателя областного парламента.​

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу партии, Сурайкин возглавлял список кандидатов от партии на региональных выборах. «Коммунисты России» получили шесть мандатов в пяти региональных заксобраниях, Сурайкин отказался от мандата в других регионах в пользу Ульяновской области.

На президентских выборах в 2018 году Сурайкин занял седьмое место, получив 0,68% голосов.