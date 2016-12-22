Умерла 15-кратная чемпионка СССР по художественной гимнастике

На 83-м году жизни умерла 15-кратная чемпионка СССР и 12-кратная чемпионка России по художественной гимнастике Лилия Назмутдинова. Об этом сообщается на сайте Министерства физической культуры и спорта Свердловской области.

Лилия Назмутдинова (Фото: minsport.midural.ru)

Отмечается, что спортсменка умерла после продолжительной болезни. «Прощание с Лилией Биляловной Назмутдиновой состоится 22 сентября в 10:00 во Дворце игровых видов спорта (Олимпийская набережная, 3)», — говорится в сообщении.

Лилия Назмутдинова родилась 13 июня 1936 года в Свердловске. В 1952 году завоевала первую золотую медаль на чемпионате СССР в Таллине. В 1955 году она стала первым в СССР мастером спорта по художественной гимнастике. После завершения спортивной карьеры из-за травмы она стала тренером.

Назмутдинова — обладатель медалей «За олимпийские заслуги», «За трудовую доблесть», «За заслуги перед спортивным обществом «Спартак».