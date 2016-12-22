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МКБ сообщил о сбое в работе интернет-банка
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МКБ сообщил о сбое в работе интернет-банка
Финансы, 13:14
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МКБ сообщил о сбое в работе интернет-банка

Из-за технических работ клиенты Московского кредитного банка (МКБ) могли столкнуться с тем, что функционал интернет-банка и мобильного сервиса «МКБ Онлайн» временно недоступен. Об этом сообщается на сайте банка.

Отмечается, что также могут наблюдаться задержки в работе оборудования в отделениях МКБ.

«Приносим свои извинения. Наши специалисты уже работают над решением данной задачи», — говорится в сообщении.

При попытке подключения к сервису «МКБ Онлайн» сообщается о его недоступности с 10:10 до 14:00 мск проведения регламентных работ.

В ночь на 12 сентября из-за некорректного обновления программного обеспечения клиенты Бинбанка столкнулись с проблемами при использовании платежных карт, сайта и дистанционных услуг банка. Утром Бинбанк сообщил о восстановлении стабильной работы всех систем.
 

Теги: МКБ , интернет-банк
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