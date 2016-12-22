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Бывший глава Росприроднадзора стал вице-президентом New Stream Group
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Бывший глава Росприроднадзора стал вице-президентом New Stream Group
Бизнес, 10:50
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Бывший глава Росприроднадзора стал вице-президентом New Stream Group

Бывший руководитель Росприроднадзора Артем Сидоров назначен вице-президентом по природоохранной деятельности и экологии группы компаний «Новый поток» (New Stream Group). Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

​Отмечается, что Сидоров будет заниматься вопросами контроля экологической обстановки на нефтеперерабатывающих заводах и месторождениях углеводородов New Stream Group. Также он будет отвечать за контроль выбросов, стоков, реализацию программ по утилизации промышленных отходов и модернизации систем охраны окружающей среды.

Также ему придется сосредоточиться на взаимодействии компаний группы с властями по вопросам природоохранной деятельности.

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В июне РБК со ссылкой на источники сообщал, что Сидоров написал заявление об отпуске с последующим увольнением. В июле премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о его отставке.

Сидоров возглавлял Росприроднадзор с сентября 2015 года. До этого он пять лет возглавлял министерство экологии и природных ресурсов Татарстана, а до этого работал в республиканском МВД.

Теги: Росприроднадзор , «Новый поток»
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